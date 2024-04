Podziękowania dla policjantów Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu za udzielenie pierwszej pomocy Powrót Drukuj „…szczególne podziękowania za profesjonalne i szybkie udzielenie mi pomocy medycznej po osłabnięciu w czasie konwoju…” - to fragment podziękowań, które wpłynęły na ręce Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu nadkom. Beaty Krakowiak. Funkcjonariusze pomogli mężczyźnie, który podczas konwojowania pojazdem służbowym źle się poczuł i osunął na podłogę pojazdu. Policjanci natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i powiadomili pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło 16 lutego br., gdy policjanci przemieszczali się pojazdem służbowym wraz z konwojowanym mężczyzną. Około godz. 8 na obwodnicy Lublina mundurowi zauważyli, jak osuwa się on na podłogę pojazdu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się i zaczęli udzielać mężczyźnie pierwszej pomocy. Oznajmił on, że czuje ból w klatce piersiowej i plecach oraz ma duszności. Objawy mogły wskazywać na zawał serca, dlatego policjanci natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe.

Do momentu przyjazdu medyków, mundurowi cały czas monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął decyzje o przewiezieniu osoby konwojowanej do szpitala, gdzie mężczyźnie została udzielona fachowa pomoc medyczna.

Mężczyzna na ręce Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu nadkom. Beaty Krakowiak przesłał podziękowania za okazaną przez policjantów pomoc.