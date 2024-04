Do porodu na sygnałach Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli przeprowadzili sprawny pilotaż. Zostali poproszeni o pomoc przez kierującego osobowym renault, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Mundurowi zadbali o to, by droga do szpitala była szybka i przede wszystkim bezpieczna. Dzięki policjantom ciężarna trafiła pod opiekę lekarzy, a kilka minut po dotarciu do placówki medycznej, na świat przyszła mała dziewczynka.

W miniony piątek, 5 kwietnia kilka minut po godzinie 12:00 z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie skontaktował się kierowca osobowego renault. Mężczyzna zdenerwowanym głosem powiedział, że wiezie do szpitala rodzącą żonę, ale obawia się, że może nie dojechać tam na czas, ponieważ akcja porodowa zaczyna rozwijać się coraz bardziej, a on do pokonania ma jeszcze spory odcinek drogi. Kierujący poinformował, że znajduje się obecnie na drodze S-7. Ta informacja przekazana została do wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie.

Okazało się, że w niedalekiej odległości od trasy, którą porusza się renault są funkcjonariusze referatu patrolowo-interwencyjnego z Komisariatu Policji w Lesznowoli. Policjanci natychmiast pojawili się na drodze krajowej nr S-7 i kiedy tylko dostrzegli renault, rozpoczęli pilotaż. Mundurowi wytłumaczyli kierującemu, w jaki sposób ma się zachowywać w trakcie jazdy za nimi. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych sprawnie przeprowadzili auto z rodzącą kobietą do warszawskiego szpitala.

Dzięki pomocy policjantów, kobieta szybko, a przede wszystkim bezpiecznie, dotarła do szpitala i trafiła pod opiekę lekarzy. Okazało się, że pomoc funkcjonariuszy przyszła w samą porę, ponieważ zaledwie kilka minut po dotarciu na miejsce, na świat przyszła mała dziewczynka.

Mamie oraz jej córeczce życzymy dużo zdrowia i samych przespanych nocy.