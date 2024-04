Policjantem jest się 24 godziny na dobę Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Koluszkowski policjant st. post. Krystian Ziółczyk w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. Do wsparcia kolegi ruszył również poinformowany o tym fakcie zastępca oficera dyżurnego, który tego dnia pełnił służbę. 36-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Teraz najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

Stróże prawa w swoim czasie wolnym zatrzymują pijanych kierowców, rozpoznają osoby poszukiwane i podejmują pościgi za sprawcami różnych przestępstw. Tak też było 29 marca 2024 roku tuż przed godziną 18:00 w Koluszkach kiedy policjant w czasie wolnym zauważył w parku miejskim poszukiwanego mężczyznę. St. post. Krystian Ziółczyk na co dzień służący w ogniwie patrolowo-interwencyjnym obserwował przez pewien czas mężczyznę i poinformował o zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego. Mężczyzna szedł w kierunku pobliskiego sklepu, policjant nie spuszczał go z oka i ostrożnie szedł za nim aby nie dać się zdemaskować.

Z uwagi na to, że wszystko działo się w rejonie pobliskiej komendy, a nie było możliwości skierowania na miejsce innego patrolu, zastępca dyżurnego asp. sztab . Jarosław Krawczyk natychmiast ruszył w kierunku interweniującego kolegi. Policjanci obaj weszli do sklepu za poszukiwanym mężczyzną jednocześnie uniemożliwiając mu ucieczkę. Tam zatrzymali 36-latka, który był poszukiwany przez tomaszowski sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy za kradzieże.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego niebędącego na służbie, przyczyniła się do zatrzymania osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości.

St. post. Krystian Ziółoczyk od niedawna pełni służbę w szeregach Policji, jednak pomimo krótkiego doświadczenia w służbie wykazał się profesjonalizmem i zaangażowaniem.