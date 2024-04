Profesjonalne działanie policjantów. Przeprowadzona resuscytacja przywróciła funkcje życiowe 75-latka Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, sierżant Piotr Piotrowski i starszy posterunkowy Michał Chrzanowski na długo zapamiętają interwencję, którą przeprowadzili w Wielką Sobotę. Wykorzystali swoją wiedzę oraz umiejętności i uratowali życie mężczyźnie, który nagle zasłabł.

Okres świąteczny czy długie weekendy, to czas kiedy zamknięte są różne instytucje czy firmy. Nie dotyczy to jednak działań Policji. Bez względu na porę dnia czy nocy oraz świąteczny czy wakacyjny czas, policjanci zawsze są w służbie, żeby chronić i pomagać. Taka sytuacja, kiedy pomoc policjantów okazała się reakcją na wagę czyjegoś życia, miała miejsce w świąteczną Wielką Sobotę.

Tego właśnie dnia, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (służba na tym stanowisku pełniona jest bez przerwy 24 godziny na dobę przez cały rok) odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na jednym z osiedli domków jednorodzinnych. Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego, żeby wyjaśnić jego wszelkie okoliczności. Okazało się, że kierująca audi 41-letnia kobieta nieprawidłowo wykonała manewr wyprzedzania i uderzyła w bok toyoty, którą podróżowało starsze małżeństwo. Policjanci przeanalizowali sytuację, ustalili wszystkie okoliczności, a ponieważ w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, zakwalifikowali je jako kolizję drogową.

Ale wszystko co najważniejsze wydarzyło się po tym. W chwili, gdy policjanci skończyli już swoje czynności i zamierzali odjechać zauważyli, że stojący nieopodal na chodniku 75-letni pokrzywdzony źle się poczuł. Natychmiast wybiegli z radiowozu, żeby sprawdzić czy nie potrzebuje pomocy. Jeden z policjantów poszedł do pobliskiego sklepu po wodę. Najprawdopodobniej na skutek emocji związanych z udziałem w kolizji, senior zasłabł. Nie oddychał, a serce nie pracowało. Natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową i wezwali na miejsce karetkę. Do czasu przyjazdu medyków, policjanci podtrzymywali funkcje życiowe 75-latka. Senior trafił do szpitala. Lekarze ocenili, że gdyby nie natychmiastowa i prawidłowa pomoc ze strony policjantów, starszy mężczyzna mógłby nie przeżyć.

Zielonogórscy policjanci cyklicznie przechodzą szkolenia praktyczne z zagadnień udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas takich szkoleń oprócz teorii mają możliwość także ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach imitujących człowieka. Jak pokazała ta świąteczna interwencja, wiedza zdobyta na takich szkoleniach jest bezcenna! Dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i umiejętności opanowania emocji w tak trudnym momencie, policjanci uratowali życie seniora, pokazując tym samym co znaczy hasło Polskiej Policji: „Pomagamy i Chronimy”!