Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj W miniony weekend funkcjonariusz z Posterunku Policji w Zakroczymiu rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę, który uchylał się od odpowiedzialności karnej. 48-latek był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia. Łącznie do odbycia miał karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Trafił do jednostki penitencjarnej.

W sobotę 6 kwietnia br., zakroczymski dzielnicowy, będąc w czasie wolnym poszedł do jednego z marketów w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas zakupów zauważył mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusz bez chwili wahania podszedł do mężczyzny i okazując swoją służbową legitymację, poinformował go o zatrzymaniu. Następnie zawiadomił dyżurnego nowodworskiej komendy i czekał z 48-latkiem do przybycia patrolu.

Mundurowi wylegitymowali mężczyznę i po sprawdzeniu w systemach policyjnych potwierdzili, że jest to osoba poszukiwana. Mieszkaniec Zakroczymia uchylał się dotychczas od wykonania dwóch wyroków Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim i miał do odbycia kary pozbawiania wolności w wymiarze 5 miesięcy oraz 3 miesięcy. Trafił do jednostki penitencjarnej.

Wzorowa postawa, zdecydowane działanie policjanta oraz bardzo dobre rozpoznanie sprawiło, że poszukiwany nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Takie zachowanie pokazuje również, że policjantem jest się 24 godziny na dobę.

Opisana tutaj sytuacja to jedno z wielu zatrzymań i działań w czasie wolnym, które są udziałem nowodworskich policjantów. Zarówno funkcjonariusze pracujący w służbach prewencyjnych, jak i kryminalnych nieraz udowodnili, że dbanie o porządek publiczny oraz bezpieczeństwo mieszkańców, jest dla nich najważniejsze. Wielokrotnie po godzinach pracy zatrzymywali osoby poszukiwane, nietrzeźwych kierujących, czy sprawców kradzieży.