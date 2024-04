Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Sierż. szt. Wiktor Kwiecień - funkcjonariusz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jarosławskiej komendy, w czasie wolnym od służby, uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy. 31-latek kierujący volkswagenem miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W piątek, 5 kwietnia 2024 r. około godz. 17.00 w Jarosławiu, sierż. szt. Wiktor Kwiecień, funkcjonariusz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jarosławskiej jednostki, powiadomił dyżurnego o zdarzeniu, podczas którego udaremnił jazdę nietrzeźwemu kierowcy volkswagena, na jednej ze stacji paliw na terenie miasta.

Policjant, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na kierującego volkswagenem, który podjechał do dystrybutora. Mężczyzna zatankował i poszedł do kasy, aby zapłacić. W trakcie płatności, sierż. szt. Wiktor Kwiecień, wyczuł od niego alkohol. Gdy kierujący podszedł do volkswagena i chciał odjechać, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki i do czasu przyjazdu patrolu ruchu drogowego nie pozwolił mu oddalić się z miejsca.

Badanie stanu trzeźwości 31-letniego mieszkańca gminy Jarosław wykazało, że miał 2,68 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, po weryfikacji w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.