Policjanci pomogli zagubionej seniorce

W czwartek po północy policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zauważyli zziębniętą, ubraną zdecydowanie nieodpowiednio do panującej temperatury seniorkę. Jak się okazało, nie wiedziała, gdzie się znajduje i była mocno zdezorientowana. Podczas gdy policjanci opiekowali się kobietą, dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o zaginięciu. Dzięki reakcji policjantów ponad 80-letnia kobieta powróciła bezpiecznie do swojego domu. Nie bądźmy obojętni, jeśli widzimy osobę, która wygląda na zagubioną zareagujmy, bo może potrzebować pomocy.

Każdego dnia policjanci uważnie obserwują otoczenie, szczególnie po to, żeby zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom. Jednak to nie jedyne ich zadanie, bo patrolując teren mogą również zauważyć osoby, które potrzebują ich pomocy.

Nie inaczej było w nocy 4 kwietnia 2024 roku, kiedy funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze po północy, zauważyli seniorkę, która poruszała się chodnikiem, będąc ubraną zdecydowanie nieodpowiednio do panującej temperatury. Natychmiast zainteresowali się losem ponad 80-letniej kobiety, która jak się okazało była zdezorientowana, nie wiedziała gdzie się znajduje, a do tego była już mocno zziębnięta. Policjanci zaprowadzili seniorkę do ciepłego radiowozu, a na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Na szczęście kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.

Podczas gdy mundurowi pomagali kobiecie, dyżurny kamiennogórskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, gdzie zdenerwowany mężczyzna zgłosił zaginięcie swojej małżonki, która ma problemy z pamięcią. Jak się okazało kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi męża i opuściła mieszkanie około 21.00 i przez tych kilka godzin błąkała się po terenie miasta. Reakcja kamiennogórskich policjantów spowodowała, że już w ciągu kilku minut od zgłoszenia seniorka powróciła bezpiecznie do domu.

Apelujemy, aby reagować na zauważone osoby samotne, które mogą wyglądać na zagubione. Być może potrzebują pomocy, tak jak w tym przypadku. Nie bądźmy obojętni na los innych ludzi.