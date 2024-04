Drony z termowizją, quady i nocne przeczesywanie lasów - skuteczne akcje poszukiwawcze na Opolszczyźnie

Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj

Kolejne poszukiwania na Opolszczyźnie zakończyły się szczęśliwym odnalezieniem zaginionych osób. Tym razem były to wymagające, nocne realizacje, związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób zaginionych. 20-latek wsiadł do samochodu i słuch po nim zaginął, 43-latek poszedł do lasu pozostawiając niepokojącą wiadomość. Policjanci wsparci termowizją, dronami oraz patrolami na quadach prowadzili całonocne poszukiwania. Dodatkowo Opolszczyzna testuje nowy program usprawniający poszukiwania – „sztywne łącze” do bezpośredniego kontaktu z centrum dowodzenia.