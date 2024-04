Szajka regularnie okradająca sklepy zatrzymana dzięki reakcji policjantów po służbie Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o kradzieże sklepowe w jednym z miejscowych marketów. Wartość odzyskanych produktów wynosi niemal 2 tysiące złotych. Okazało się, że mężczyźni posiadali dopalacze. Cała piątka łączona jest również z podobnymi przestępstwami, które miały miejsce na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Warty podkreślenia jest również fakt, że funkcjonariusze byli po służbie.

Policjanci wielokrotnie udowadniają, że stróżem prawa nie przestaje się być po zakończonej służbie, ale jest się przez cały czas. Dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to cechy, które powinny charakteryzować każdego policjanta. Dzięki zaangażowaniu i skoordynowanej pracy strzeleckich kryminalnych zatrzymano pięciu mężczyzn podejrzanych o kradzież z jednego z marketów. Wartość skradzionych produktów to niemal 2 tysiące złotych. Warto zaznaczyć, że policjanci biorący udział w zatrzymaniach byli po służbie, co jest doskonałym dowodem tego, że mundurowi są gotowi do realizacji postawionych im zadań przez 24 godziny na dobę.

Kilka dni temu jeden z policjantów dotarł do informacji o grupie kilku mężczyzn, którzy mogą dokonywać kradzieży sklepowych na terenie Strzelec Krajeńskich. Policjant z uwagi na fakt, że służbę pełni w pionie kryminalnym, miał doskonałą wiedzę, że trzeba działać szybko i zdecydowanie. Funkcjonariusz mimo, że był po służbie postanowił działać. Powiadomił o swoich przypuszczeniach kolegów - policjantów z wydziału kryminalnego. Wspólnie podjęli interwencję w stosunku do potencjalnych sprawców kradzieży. Mimo, że wytypowani mężczyźni próbowali uciekać, zostali szybko zatrzymani. Kryminalni znaleźli przy nich dopalacze.

Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyźni odpowiedzialni są za kradzieże produktów z jednego ze sklepów, które wróciły już na sklepową półkę. Wartość skradzionych produktów to niemal 2 tysiące złotych. Zatrzymani w wieku od 30 do 41 lat zostali przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań, a następnie usłyszeli zarzuty. Mężczyźni łączeni są z podobnymi kradzieżami, które miały miejsce na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.