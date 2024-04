Liczne zdarzenia z udziałem motocyklistów – bądźmy ostrożni! Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Miłośnicy motocykli wyjechali już na drogi i niestety mamy pierwsze zdarzenia z ich udziałem. W miniony weekend w powiecie świebodzińskich doszło do dwóch wypadków i kolizji, w których uczestniczyli motocykliści. Pamiętajmy, aby na drogach zwracać uwagę na wszystkich uczestników ruchu i stosować się do przepisów! To wszystko dla własnego bezpieczeństwa.

Piękna pogoda, którą cieszyliśmy się w niedzielę (7 kwietnia), była idealna dla amatorów „dwóch kółek”. Na drogach pojawiło się dużo rowerzystów i motocyklistów. Niestety są to tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Wraz z pieszymi, to właśnie rowerzyści i motocykliści podczas zdarzeń rogowych narażeni są na najpoważniejsze konsekwencje zdrowotne. Nie chroni ich zabudowa pojazdu i systemy takie jak pasy bezpieczeństwa, poduszki i kurtyny powietrzne. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do przepisów ruchu drogowego i zwracać na siebie wzajemnie uwagę.

W miniony weekend w powiecie świebodzińskim doszło do trzech zdarzeń z udziałem motocyklistów. Dwa najpoważniejsze miały miejsce w niedzielę (7 kwietnia). Pierwszy około godziny 13 na trasie ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Świebodzin (kilkaset metrów przed zjazdem na Węźle Północ). Najprawdopodobniej z powodu nieprawidłowo wykonanego manewru zmiany pasa ruchu przez pojazd osobowy marki Toyota doszło do zderzenia z motocyklem marki Honda. Kierujący jednośladem z obrażeniami trawił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugie zdarzenie miało miejsce około 16:30 na ulicy Międzyrzeckiej w Świebodzinie. Prawdopodobną przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu motocykliście przez kierującego audi. Tu również motocyklista z obrażeniami trafił do szpitala. Te dwa zdarzenia pokazują jak ważne jest, aby upewnić się co do możliwości wykonania manewru, szczególnie teraz kiedy z powodu sprzyjającej aury, pojawi się na drogach dużo więcej niechronionych uczestników. Również oni muszą pamiętać o stosowaniu się do przepisów, w tym o zachowaniu odpowiedniej prędkości i odległości od poprzedzających pojazdów. Przykładem tego jest trzecie zdarzenie, które miało miejsce w sobotę, około godziny 20:30, gdzie z powodu niezachowania bezpiecznej odległości doszło do zderzenia motocyklisty z pojazdem osobowym. Tu szczęśliwie obyło się bez osób rannych.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie