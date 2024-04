Policjanci z toruńskiego Podgórza zapobiegli tragedii Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na toruńskim Podgórzu uratowali 16-latkę, która zamierzała odebrać sobie życie, skacząc z mostu. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy nastolatce nie grozi niebezpieczeństwo. Kobieta została przekazana medykom, którzy zapewnili jej specjalistyczną opiekę.

W czwartek, 4 kwietnia 2024 r. dyżurny z komisariatu policji na toruńskim Śródmieściu otrzymał zgłoszenie o młodej kobiecie, która chciała targnąć się na swoje życie. Z uzyskanej informacji wynikało, że desperatka uciekła z domu i kieruje się w stronę mostu im. Józefa Piłsudskiego. Policyjna pomoc przyszła w porę.

Starszy sierżant Mikołaj Jakubiec i starszy sierżant Janusz Mejger błyskawicznie znaleźli się we wskazanym miejscu i zaczęli szukać nastolatki. Jeden z nich wysiadł z radiowozu, aby sprawdzić ścieżkę dla pieszych. W tym czasie drugi policjant, jadąc nieoznakowanym radiowozem, obserwował drugą stronę mostu. Po chwili starszy sierżant Jakubiec zauważył młodą kobietę odpowiadającą rysopisowi. Widząc, że stoi ona plecami do niego, podbiegł do niej i bezpiecznie odciągnął. Wtedy dołączyli kolejni mundurowi i wspólnie opanowali kryzysową sytuację.

16-latka została przewieziona przez załogę pogotowia ratunkowego do właściwej placówki, aby można było jej udzielić specjalistycznej pomocy.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy?

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

