Podziękowania dla nieborowskich dzielnicowych

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu - inspektor Moniki Hurko-Nesterowicz trafił list z podziękowaniami dla policjantów z Posterunku Policji w Nieborowie. „Serdecznie z całego serca dziękuję Panom!" Starsza kobieta w dalszej części listu dziękuje im za szybką okazaną pomoc. Takie wyrazy uznania stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu – inspektor Moniki Hurko-Nesterowicz wpłynęły podziękowania dla dwóch podległych dzielnicowych z nieborowskiego posterunku.

List dotyczy interwencji z dnia 14 marca 2024 roku. Wówczas policjanci z Posterunku Policji w Nieborowie podczas pełnienia służby otrzymali pilne zgłoszenie od starszej Pani, mieszkanki gminy Nieborów, która zasłabła, upadła na podłogę i nie może się podnieść. Po tych słowach połączenie zostało przerwane. Dzielnicowi niezwłocznie powiadomili dyżurnego, a następnie używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania kobiety. W trakcie przejazdu powiadomili służby medyczne. Niestety po dojechaniu na miejsce, drzwi były zamknięte, nikt nie otwierał. Mając na względzie zdrowie i życie zgłaszającej, mundurowi wybili szybę, dostając się do środka. Kobieta nie mogła się podnieść o własnych siłach. Dzielnicowi udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, po krótkiej chwili pojawiło się pogotowie ratunkowe. W momencie wejścia do środka, funkcjonariusze zauważyli na kuchence gazowej przypalający i dymiący się garnek z jedzeniem. Kobieta została przewieziona do szpitala. Mundurowi na szczęście zdążyli na czas, w przeciwnym razie to zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie.

Słowa podziękowań napawają optymizmem i dają jeszcze większą motywację do pełnienia służby, aby pomagać i nieść pomoc innym.