Dzielnicowy, Piotr Żyła i inni grają dla Piotrusia

Data publikacji 08.04.2024

Dzielnicowy z Wisły aspirant Bogusław Bury, ściągając mundur nie przestaje wspierać osób, które są w potrzebie. Już po raz szósty organizuje turniej dla najbardziej potrzebujących. W walce o powrót do zdrowia najmłodszych wspierają go znani sportowcy, w tym niezawodny Piotr Żyła. Wspólnie zapraszają do kibicowania podczas charytatywnego turnieju siatkówki, który odbędzie się 13 kwietnia na hali sportowej dawnego gimnazjum w Istebnej. Tym razem gracze walczą dla Piotrusia Juroszka.