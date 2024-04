Tylko w czasie jednego weekendu doszło do 6 wypadków z udziałem motocyklistów. Uważajmy na drodze Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj W miniony weekend mazowieccy policjanci pracowali na miejscu 6 zdarzeń z udziałem motocyklistów. W pierwszym przypadku obyło się bez poważnych urazów, w drugim 48-letni motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala, a w trzecim 33-latek niestety poniósł śmierć na miejscu. Do dwóch kolejnych doszło w Karolewie w powiecie grójeckim w odstępie zaledwie 10 minut. Do ostatniego wypadku z motocyklistą doszło w Żelkowie Kolonii (pow. siedlecki). Po raz kolejny apelujemy o zachowanie rozsądku na drodze i nie przecenianie własnym umiejętności.

W minioną sobotę (6.04) około godz. 11 na wysokości miejscowości Domaszew (gm. Maciejowice) na drodze wojewódzkiej nr 801 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący yamahą 33-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i się przewrócił. Na szczęście jemu ani innym uczestnikom ruchu drogowego nic się nie stało. Na motocyklistę nałożono mandat karny.



Tego samego dnia po godz. 15 na drodze W801 w Celejowie doszło do kolejnego zdarzenia z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że z nieznanych na obecną chwilę przyczyn doszło do zderzenia samochodu osobowego marki chrysler wraz z przyczepą i motocykla marki yamaha. Oba pojazdy poruszały się w tym samym kierunku. 48-letni motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Na miejscu policjanci zabezpieczyli ślady oraz wykonali oględziny pojazdów, aby móc ustalić okoliczności wypadku.



Natomiast w niedzielę (7.04) około godziny 12.30 dyżurny radomskiej komendy otrzymał informację o wypadku na ulicy Szydłowieckiej w Radomiu. Kierujący motocyklem marki Yamaha z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy. Niestety 33-letni mieszkaniec Radomia poniósł śmierć. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku.



Również w niedziele w pow. grójeckim doszło do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów.



Pierwsze zdarzenie miało miejsce w niedzielę (7.04) około godziny 13:20. Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wpłynęło zgłoszenie dot. zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty w miejscowości Kruszew. Na miejsce skierowano patrol Policji, który ustalił, że 49-letni kierujący hondą stracił panowanie nad motocyklem i się przewrócił. W wyniku tego motocyklista oraz jego 34-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.



Do drugiego zdarzenia doszło również w niedzielę prawie o tej samej porze w miejscowości Karolew. Z ustaleń funkcjonariuszy skierowanych przez dyżurnego grójeckiej komendy na miejsce wypadku wynika, że 42-letni kierujący motocyklem yamaha podczas z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad jednośladem, zjechał na pobocze i uderzył w zaparkowany motocykl. Kierujący z obrażeniami ciała został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości, badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu.



Kilka minut przed godz. 17 w Żelkowie Kolonii w pow. siedleckim doszło do jeszcze jednego w tym dniu wypadku z udziałem motocyklistów. Ze wstępnych informacji zebranych przez policjantów siedleckiej komendy wynika, że najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez 26-letniego kierującego Audi, który skręcał w lewo, doprowadziło do zdarzenia z jadącym z naprzeciwka motocyklem marki Kawasaki. Na skutek zdarzenia 49-letni motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.



Mazowieccy policjanci od początku sezonu motocyklowego szczególnie dużo uwagi poświęcają bezpieczeństwu tych użytkowników dróg i nieustannie apelują o zachowanie ostrożności. Drogi patrolowane są przez policyjnych motocyklistów, którzy starają się studzić zapędy nieodpowiedzialnych kierowców jednośladów.



Motocykliści nie powinni zapominać o tym, że w wielu miejscach na drodze może znajdować się jeszcze pozimowy piach, który znacznie zmniejsza przyczepność jednośladu. W takich warunkach bardzo łatwo jest o wypadek.



Zarówno motocykliści, jak i kierowcy innych aut muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Wzajemny szacunek jest również czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo. Stosując te proste, ale istotne wskazówki, wszyscy przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.



Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu