Policjanci z powiatu krakowskiego udaremnili wprowadzenie do obrotu blisko milion sztuk papierosów bez polskiej akcyzy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie udaremnili wprowadzenie do obrotu blisko milion papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, co mogłoby narazić Skarb Państwa na utratę ponad miliona złotych. Za ich posiadanie, policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Armenii, który jak się okazało, miał zakaz wjazdu i pobytu na terytorium Polski i innych państw obszaru strefy Schengen. Obcokrajowiec usłyszał zarzut i został przekazany w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W ubiegły piątek, 5 kwietnia na obwodnicy Wolbromia patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymał do kontroli drogowej pojazd marki Ford Transit. Kierującym okazał się 55-letni obywatel Armenii. W trakcie sprawdzania zawartości przewożonego przez niego bagażu policjanci ujawnili kartonowe pudła z zawartością papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, które wypełniały całą przestrzeń ładunkową pojazdu. Na miejsce przybyli funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy zatrzymali 55-latka i wykonali dalsze czynności w tej sprawie. Policjanci zabezpieczyli łącznie blisko milion sztuk nielegalnych papierosów różnych marek.

Sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że Armeńczyk ma zakaz wjazdu i pobytu do Polski i innych państw obszaru strefy Schengen. Wobec powyższego policjanci przekazali go funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Krakowie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do ojczystego kraju.

Przed tym, policjanci przedstawili 55-latkowi zarzut uchylania się od opodatkowania poprzez nabycie, pomaganie w zbyciu i ukryciu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i zamiaru wprowadzenia ich do obrotu oraz nieujawnienia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.

Według wyliczeń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad miliona złotych.