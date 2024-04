Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej 77-latki Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Błyskawicznie podjęta akcja poszukiwawcza zaowocowała odnalezieniem zaginionej 77-latki. Schorowana kobieta wyszła z domu i nie było z nią żadnego kontaktu. Policjanci znaleźli ją leżącą na polu. Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu stróżów prawa udało się uniknąć tragedii.

Czas podczas poszukiwań odgrywa kluczową rolę, a każda minuta jest na wagę złota. W sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie należy działać natychmiast. Wiedzą o tym stróże prawa, którzy już wielokrotnie pomagali odnaleźć osoby zaginione. Tym razem szczęśliwie zakończyły się działania prowadzone w gminie Lutomiersk.

W niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku o godzinie 18.20 dyżurny konstantynowskiego komisariatu otrzymał informację o seniorce, która wyszła z domu i od godziny 11.00 nie było z nią kontaktu. Funkcjonariusze nie tracąc ani chwili rozpoczęli poszukiwania schorowanej 77-latki. Stan zdrowia seniorki, popołudniowa pora i zbliżający się wieczór wskazywały na to, że kobieta może znajdować się w sytuacji zagrażającej jej zdrowiu lub życiu. Policjanci zapoznali się z jej rysopisem i sprawdzili miejsca, gdzie mogła przebywać. Ze względu na specyfikę terenu, do działań włączyli się strażacy ochotnicy z 5 jednostek. Do działań zaangażowano również psa tropiącego. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach ogłosił alarm dla funkcjonariuszy jednostki.

Po około dwóch godzinach od rozpoczęcia poszukiwań pabianiccy kryminalni, dzielnicowi i „patrolowcy” przeczesując krok po kroku kolejne partie pola odnaleźli leżącą twarzą do ziemi zaginioną. Była przytomna lecz zdezorientowana. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście pomoc przyszła na czas. Ostatecznie 77-letnia mieszkanka gminy Lutomiersk wróciła pod opiekę zaniepokojonej rodziny.

Apelujemy, aby wzmóc czujność nad osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie tymi, które ze względu na wiek czy różne schorzenia mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Pamiętajmy, aby nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby. W takich sytuacjach liczy się każda minuta.