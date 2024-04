Czujne oko policjanta w drodze na służbę wychwyciło poszukiwanego

Data publikacji 09.04.2024

St. asp. Michał Piekarski na co dzień pełniący funkcję kierownika ogniwa patrolowo-interwencyjnego w koluszkowskiej komendzie, w drodze na nocną służbę zauważył mężczyznę z piwem. Kiedy zwrócił na niego uwagę zorientował się, iż jest to dobrze mu znany 40-letni koluszkowianin poszukiwany do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.