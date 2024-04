Pomówił policjanta, został skazany przez sąd Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Kara grzywny, nawiązka na rzecz domu dziecka, zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości – taki wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim wobec mieszkańca gminy Wyszki, który pomówił policjanta o zastraszanie i próbę wyłudzenia pieniędzy.

48-latek został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za pomówienie policjanta. W zeszłym roku mieszkaniec gminy Wyszki złożył na funkcjonariusza z patrolówki skargę do Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna zawarł w piśmie oskarżenia, że policjant wykorzystując swój zawód i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zastraszał jego rodzinę, nachodził ich w domu, nękał mężczyznę telefonami, oczerniał w obecności dzieci oraz wymusił na nim jako na swoim kontrahencie podpisanie oświadczenia dotyczącego nieprawidłowości w wykonaniu zawartej z nim umowy i kary umownej. Powodem takiego zachowania 48-latka było złożenie przez mundurowego sprawy do mediacji o to, że mieszkaniec gminy Wyszki nie wywiązał się z opłaconej uslugi stolarskiej.

Sprawa oskarżenia policjanta o popełnienie przestępstwa znalazła swój finał w bielskim sądzie. Sędzia orzekł, że policjant został niesłusznie pomówiony, a dodatkowo takie zachowanie 48-latka „mogło narazić funkcjonariusza na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska”. Zgodnie z wyrokiem mieszkaniec gminy Wyszki został uznany za winnego pomówienia policjanta. Tym samym sąd skazał mężczyznę na 2000 złotych grzywny, ponadto nakazał mu zapłacić zadośćuczynienie policjantowi oraz wpłacić tysiąc złotych nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Białowieży. Wyrok ma być podany do publicznej wiadomości.