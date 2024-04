Nastolatkowie ustaleni po publikacji bulwersującego nagrania w Internecie! Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Grupa młodzieży z powiatu włodawskiego złapała ptaka znajdującego się pod ochroną i ugotowała go żywcem. Swoje poczynania zarejestrowali telefonem komórkowym. Wczoraj nagranie wideo trafiło do Internetu. Policjanci operacyjni z włodawskiej komendy natychmiast zajęli się sprawą. Ustalili 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego, którzy mieli barć udział w tym procederze. Trwają czynności z udziałem nieletnich. Z uwagi na wiek sprawców sprawa trafi do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Wczoraj rano, 8 kwietnia policjanci operacyjni włodawskiej komendy monitorując sieć natrafili na filmik umieszczony na jednym z portali społecznościowych. Jego treść była zatrważająca. Grupa młodych osób złapała w sieć ptaka znajdującego się pod ścisłą ochroną, a następnie postanowiła go ugotować żywcem. Niezwłocznie policjanci przystąpili do ustalenia i zabezpiecenia wszystkich dowodów w sprawie. W chwili obecnej ustalamy czasookres zdarzenia i wykonujemy czynności związane z przesłuchaniem świadków. W sprawę zamieszanych jest 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego. Nastolatkowie są w wieku od 14 do 16 lat.

Sprawa trafi do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności.