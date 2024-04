Jechali zdecydowanie za szybko Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch kierujących pojazdami, którzy rażąco przekroczyli prędkość. Funkcjonariusze ukarali ich wysokimi mandatami. Jeden z kierowców stracił również prawo jazdy.

W niedzielę, 7 kwoetnia funkcjonariuszy tucholskiej „drogówki” mogliśmy spotkać między innymi w Śliwicach na ulicy Czerskiej. Właśnie tam został zatrzymany 31-letni mężczyzna. Laserowy miernik wskazał, że jego pojazd pędzi w obszarze zabudowanym 101 km/h. Nieodpowiedzialny kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 51 km/h. Nie było to jego pierwsze znaczne przekroczenie prędkości. Dlatego też policjanci nałożyli na kierującego mandat w kwocie 3000 zł oraz zatrzymali mu prawo jazdy. Na jego koncie pojawiło się również 13 pkt karnych.

Z kolei na trasie Tuchola–Tleń kierowca audi drogą powiatową pędził 154 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h! W tym przypadku mundurowi również ustalili, że maja do czynienia z recydywą. Funkcjonariusze ukarali 33-latka mandatem w wysokości 5000 zł, a do jego konta dopisali 15 pkt karnych.

Przypominamy, że każdy kierowca jest zobowiązany stosować się do znaków określających dopuszczalną prędkość. W przypadku ich braku należy przestrzegać przepisów z kodeksu drogowego. W tym akcie prawnym określone zostały wszystkie dopuszczalne prędkości obowiązujące na danym rodzaju drogi. Z szybkością do 140km/h możemy poruszać się tylko i wyłącznie na autostradzie.