Zatrzymani za przekroczenie prędkości Powrót Drukuj Motocykliści z Firleja jeszcze dobrze nie rozpoczęli sezonu motocyklowego, a już zostali zatrzymani za przekroczenie prędkości. 64 i 31-latek jechali z prędkością 154 km/h. Mężczyźni zostali zatrzymani przez patrol radzyńskiej drogówki. Za popełnione wykroczenie otrzymali po 14 punktów karnych i mandaty w wysokości 2000 zł. Apelujemy o bezpieczną i ostrożną jazdę.

W poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z radzyńskiej komendy pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem z videorejestratorem. W miejscowości Niewęgłosz zauważyli dwóch motocyklistów, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość poza obszarem zabudowanym. Policyjny pomiar wykazał, że motocykliści jechali z prędkością 154 km/h. Mundurowi zatrzymali kierujących motocyklami marki Suzuki GSX-R 1000 do kontroli drogowej. 64 i 31-letni mieszkaniec gminy Firlej za jazdę z nadmierną prędkością ukarani zostali mandatami karnym w wysokości 2000 zł oraz po 14 punktów karnych.

Nadmierna prędkość i brawura stanowią najczęstsze grzechy motocyklistów. O wypadkach motocyklistów mówi się dużo, bo są one poważne w skutkach. Kierowca samochodu ma pasy, chroni go poduszka powietrzna i samo auto, motocyklista ma tylko kask i swój strój, który staje się coraz lżejszy w miarę, jak robi się cieplej. Apelujemy do motocyklistów o bezpieczną i ostrożną jazdę.

( KWP w Lublinie / sc)