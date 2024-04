Policjanci zabezpieczyli blisko 3 kilogramy marihuany i zatrzymali podejrzanego Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj W łóżku, samochodzie i na strychu - to tam 29-latek ukrył blisko 3 kg marihuany, którą zabezpieczyli funkcjonariusze z wyszkowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 4 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku podjętych działań zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu wyszkowskiego, podejrzanego o posiadanie narkotyków.

W trakcie przeszukania samochodów, mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez mężczyznę, funkcjonariusze ujawnili susz roślinny oraz łodygi konopi, które ukryte były w łóżku i na strychu. Zabezpieczoną substancję technik kryminalistyki poddał wstępnym badaniom potwierdzając, że jest to marihuana. Łącznie zabezpieczono ponad 2,8 kg.

W piątek, 5 kwietnia 2024 r. mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. 29-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych. O dalszym losie mieszkańca powiatu wyszkowskiego zadecyduje sąd.