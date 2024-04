Szkolenie policjantów zwalczających przestępczość pseudokibiców Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców wzięli udział w szkoleniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zorganizowali je policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość pseudokibiców katowickiej komendy wojewódzkiej. Szkolenie nadzorował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Radosław Kacprzak.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła problematyki związanej z codziennymi działaniami służbowymi funkcjonariuszy, które mają na celu zwalczanie przestępczości pseudokibiców.

Natomiast druga część skupiła się na prezentacji infrastruktury Stadionu Śląskiego oraz jego znaczenia w kontekście działań policyjnych, co pozwoli stróżom prawa sprawnie wykonywać zadania w zakresie walki z przestępczością stadionową.