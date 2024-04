Komendant i jego zastępca zatrzymali mężczyznę, który uszkodził młotkiem drzwi w komisariacie

Przyszedł z młotkiem do Komisariatu Policji Wrocław Osiedle i rozbił szybę w drzwiach do jednostki. Napastnika zatrzymali komendant i jego zastępca, którzy obezwładnili mężczyznę. Okazało się, że 55-latek ma w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Podejrzany usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.