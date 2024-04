32-latek oskarżony o przestępstwa pedofilskie Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 32-latkowi, podejrzanemu o pedofilię. Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych z policji i prokuratury wskazuje na to, że oskarżony był przestępcą seksualnym wykorzystującym dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Zatrzymanie go było możliwie, dzięki jednej z ofiar, która po latach pokonała traumę i zgłosiła się do komendy policji.

Sprawa ma swój początek w marcu 2023 roku, kiedy do komendy policji w Lesznie zgłosiła się dorosła kobieta i poinformowała policjantów, że jako dziecko była molestowana przez znanego jej osobiście mężczyznę. Kiedy policjantka wysłuchała historii zgłaszającej, nie miała żadnych wątpliwości, że kobieta nie jest jedyną ofiarą pedofila. Jego przebiegłość, brutalność i przemyślany sposób działania wskazywały na to, że pomimo upływu lat nie zaprzestał swojej przestępczej działalności.

Policjanci z Leszna zajmujący się tą sprawą od razu nawiązali współpracę z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu oraz Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Poznaniu i bezzwłocznie przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego. Wiedzieli, że czas ma kluczowe znaczenie. Każdy dzień mężczyzny na wolności może wiązać się z krzywdą kolejnego dziecka.

Mężczyzna został zatrzymany 27 kwietnia 2023 roku w swoim mieszkaniu na terenie Leszna. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszał 8 zarzutów wykorzystania seksualnego małoletnich oraz posiadania pornografii dziecięcej i decyzją sądu trafił do aresztu, w którym przebywa do dzisiaj. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.

Śledztwo wykazało, że mężczyzna wykorzystywał dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Swoje ofiary wyszukiwał przez portal społecznościowy. Nawiązywał kontakty towarzyskie z matkami samotnie wychowującymi małe dzieci i dążył do spotkań z nimi. W wolnym czasie udzielał się jako wolontariusz w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi.

Zawsze starał się być blisko małych dzieci. Przynosił im prezenty, zabierał do atrakcyjnych miejsc i zapraszał do swojego mieszkania. Starał się sprawiać wrażenie zaangażowanego i zatroskanego człowieka, który chce pomóc w opiece nad dzieckiem swojej partnerce lub znajomej. 32-latek łatwo zdobywał zaufanie dzieci i ich matek. Kobiety, niczego nie podejrzewając, doceniały jego zainteresowanie i były wdzięczne za chęć pomocy. Zdarzało się, że miesiącami zdobywał sympatię i zaufanie dziecka. Wykorzystując dzieci seksualnie przekonywał je, że jego zachowanie jest jak najbardziej normalne. Gdy napotykał opór czy nieposłuszeństwo wpędzał swoje ofiary w poczucie winy. To powodowało, że dzieci nie mówiły o niczym swoim mamom, nie chcąc przysparzać im dodatkowych zmartwień.

Uzyskane przez śledczych opinie psychologiczne jednoznacznie wykazały, że zachowania oskarżonego opisywane przez dzieci są zgodne z mechanizmami psychologicznymi osoby o skłonnościach pedofilskich. W ten sposób sprawca etapowo przygotowuje dzieci do bycia ofiarą zaspokajania swoich potrzeb seksualnych.

Ta sprawa pokazuje jak działają sprawcy wykorzystania seksualnego małoletnich. Pedofile doskonale wiedzą, że małe dzieci nie są w stanie właściwie ocenić ich postępowania. Przez to ich ofiary, choć w niczym nie zawiniły, z poczuciem winy i osamotnienia często zmagają się przez całe dorosłe życie.

Dlatego tak ważne jest informowanie organów ścigania o przypadkach wykorzystania seksualnego niezależnie od tego czy dochodziło do nich w bliższej czy w dalszej przeszłości. Pedofil nie przestaje krzywdzić z dnia na dzień, wręcz przeciwnie, jego zachowania eskalują a ofiar przybywa.

Jeśli byłaś/byłeś w przeszłości ofiarą wykorzystania seksualnego lub zauważasz w swoim otoczeniu zachowania osób, które mogą o tym świadczyć nie obawiaj się poinformować o tym policjantów. Naszym zadaniem jest sprawdzenie czy komuś, szczególnie dziecku, nie dzieje się krzywda.