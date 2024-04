Podziękowania dla policjanta za uratowanie życia

Data publikacji 10.04.2024

Do opolskiej jednostki wpłynęły podziękowania dla policjanta mł. asp. Grzegorza Kozaka. Mieszkaniec gminy Józefów nad Wisłą dziękuje mu za uratowanie życia. Kiedy był nieprzytomny, to właśnie funkcjonariusz udzielił mu pierwszej pomocy, zatamował krwawienie i powiadomił pogotowie. Uratowany mężczyzna nie znał policjanta, który uratował mu życie. Rozpoznał go dopiero w gazecie na zdjęciu i z prasą w ręku przyszedł do komendy z podziękowaniami dla mundurowego.