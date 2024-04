Zaginął i potrzebował pomocy. Policjanci odnaleźli go po 20 minutach Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Zaginięcie najbliższej osoby to bardzo trudna chwila dla rodziny. Niepewność, strach i wiele myśli co się dzieje z bliską nam osobą, jest silnie stresującym przeżyciem. Dlatego też po zgłoszeniu zaginięcia, natychmiast na miejsce skierowano dwa patrole, które błyskawicznie, w 20 minut odnalazły zaginionego mężczyznę. Finał poszukiwań był szczęśliwy, ponieważ zaginiony po zbadaniu przez zespół pogotowia został przekazany pod opiekę rodziny i wrócił do domu.

Każdorazowo, gdy zaginie ktoś bliski, dla rodziny jest to bardzo trudne przeżycie. Strach o najbliższą osobę, która może potrzebować pomocy lub co gorsze, znajdować się w sytuacji, która zagraża jej życiu lub zdrowiu, jest dla bliskich traumatycznym przeżyciem. Szczególnie jeśli osoba jest schorowana i wymaga na przykład stałej opieki lub brania lekarstw.

Takie zgłoszenie otrzymali świebodzińscy policjanci, w nocy poniedziałku na wtorek o godzinie 01.45. Syn zgłaszających, 33-letni mieszkaniec Gminy Świebodzin, wyszedł wieczorem na spacer i do tej pory nie wrócił. Nie było możliwości nawiązania z nim kontaktu. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, a w jednostce szykowano się do ewentualnego alarmu i zorganizowanych poszukiwań mężczyzny. Nie doszło do tego, patrole w niespełna 20 minut odnalazły mężczyznę, któremu szczęśliwie nie znajdował się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który sprawdził stan zdrowia odnalezionej osoby. Mężczyzna wrócił pod opiekę rodziny.