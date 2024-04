Rowerzysta jechał drogą ekspresową - niebezpieczne zachowanie przerwali policjanci Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci międzyrzeckiej drogówki zatrzymali do kontroli 57-letniego mężczyznę, który po zmierzchu podróżował rowerem drogą ekspresową S-3 w okolicach Międzyrzecza. Wybierając tę trasę, kierujący rowerem ryzykował własnym życiem. Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach ekspresowych to 120 kilometrów na godzinę. Każde przejeżdżające obok niego auto mogło doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku.

Bez wątpienia o własnym bezpieczeństwie zapomniał rowerzysta, który drogą ekspresową S3 chciał pokonać ponad 20-kilometrowy odcinek podróżując miedzy węzłami Międzyrzecz Południe, a Świebodzin Północ. We wtorek (9 kwietnia) około godziny 21:30, na drodze ekspresowej w okolicach Międzyrzecza doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem nieodpowiedzialnego rowerzysty. Mężczyzna, postanowił poruszać się rowerem po drodze ekspresowej , co stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jego i innych użytkowników ruchu drogowego. Funkcjonariusze z międzyrzeckiej Policji szybko zareagowali na sygnał o nietypowym uczestniku ruchu drogowego i zatrzymali mężczyznę. Przypominamy, że rowerzyści nie mogą korzystać z dróg ekspresowych oraz autostrad. Dotyczy to także przypadku poruszania się przez rowerzystę jedynie pasem awaryjnym lub poboczem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, rowerzysta został odprowadzony w bezpieczne miejsce, gdzie mógł kontynuować swoją podróż.

Nieodpowiedzialne zachowania na drodze, takie jak poruszanie się rowerem po drogach ekspresowych, mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Apelujemy do wszystkich rowerzystów o zdrowy rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu