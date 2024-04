Przykład zawsze idzie z góry... Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji wykazali się czujnością oraz zaangażowaniem po służbie i ujęli 47-letniego pijanego kierowcę. Na terenie powiatu bielskiego mundurowi zauważyli, jak idący chwiejnym krokiem mężczyzna wsiada do samochodu i zaczyna odjeżdżać. Policjanci ruszyli za nim i uniemożliwili mu dalszą jazdę...

We wtorek wieczorem, 9 kwietnia 2024 r. przedstawiciele kadry kierowniczej śląskiej Policji mł. insp. Marcin Kasyk Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz mł. insp. Krzysztof Kazek Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali pijanego kierowcę.

Mundurowi zauważyli, jak w kierunku zaparkowanego samochodu chwiejnym krokiem idzie mężczyzna, który wsiada do auta i zaczyna odjeżdżać. Policjanci od razu ruszyli w jego kierunku, podbiegli do ruszającego z miejsca pojazdu i uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę wyciągając kluczyki ze stacyjki. Stróże prawa wezwali na miejsce policyjny patrol, który sprawdził stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 47-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Taka postawa mundurowych po służbie stanowi przykład zaangażowania i potwierdza słowa, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, a troska o bezpieczeństwo innych jest dla każdego policjanta priorytetem.