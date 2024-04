6 osób z zarzutami w sprawie zabójstw na warszawskiej Woli Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjaśniają okoliczności zbrodni, do których doszło na warszawskiej Woli. W śledztwie zatrzymano 7 osób, z których 6 usłyszało zarzuty. Najpoważniejsze usłyszał 34-letni obywatel Ukrainy, który odpowie za 3 zabójstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego więzienia. Pozostali są podejrzani o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodniach, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę wieczorem do dyżurnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie zgłosiła się 46-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta powiadomiła o zabójstwie 2 osób, do których miało dojść w ostatnim czasie na terenie jednego z pustostanów na Woli. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w tej sprawie. We wskazane miejsce zostali skierowani zarówno funkcjonariusze kryminalni, jak i służby prewencyjnej KRP Warszawa IV oraz KRP Warszawa I. Do działań zaangażowani zostali również stołeczni policjanci Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw, którzy na co dzień rozwikłują najtrudniejsze zagadki kryminalne.

Na drugim piętrze opuszczonego budynku funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego Ukraińca. Mężczyzna stał na klatce schodowej, przed drzwiami mieszkania. Nietrzeźwy i zaskoczony wizytą policjantów, nie stawiał oporu. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukanie pustostanu. Po chwili w pomieszczeniu, do którego wejście było zasłonięte skrzydłem drzwi, znaleźli przykryte śpiworami i materacami zwłoki dwóch mężczyzn. W tym samym czasie policjanci usłyszeli huk gwałtownie zamykanych drzwi. Natychmiast zlokalizowali lokal, w którym – jak się szybko okazało – zabarykadowała się para, mogąca mieć związek ze sprawą zabójstwa. Po chwili policjanci dostali się do mieszkania, gdzie zatrzymali 42-latka z pow. mazowieckiego oraz jego 33-letnią partnerkę pochodzącą z Ukrainy. Następnie, na wewnętrznym dziedzińcu, w ręce kryminalnych wpadło dwóch Ukraińców w wieku 54 i 33l. Zatrzymani zostali przewiezieni do komend i przekazani śledczym.

W pustostanie policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I pod nadzorem prokuratorów przeprowadzali oględziny zwłok i miejsca ich ujawnienia. Z uwagi na możliwe zakażenie bakteriami i niebezpiecznymi substancjami, czynności były wykonywane w kombinezonach i maseczkach ochronnych. Na miejscu pracowali biegli z zakresu medycyny sądowej, a także z Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz policjanci Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Stołecznej Policji z psami służbowymi, wyspecjalizowanymi w tropieniu zwłok. Kryminalni, mając wiedzę, że ofiar może być więcej, o pomoc zwrócili się do Żandarmerii Wojskowej, która dysponuje georadarem, pozwalającym na wykrycie schowanych ciał. W wyniku wielogodzinnych działań, policjanci znaleźli zwłoki dwóch kolejnych mężczyzn. Jedno ciało było zakopane w piwnicy, a drugie ukryte na poddaszu.

W poniedziałek w rejonie pustostanu do sprawy została zatrzymana 43-letnia Ukrainka, która także może mieć związek z przestępstwem.

Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie od kilku dni intensywnie pracowali, aby wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci 4 mężczyzn oraz rolę procesową zatrzymanych. Śledczy m.in. przeprowadzili eksperyment procesowy, przesłuchali świadków, badali zabezpieczone ślady. Materiał dowodowy zebrany w śledztwie pozwolił na przedstawienie 6 zatrzymanym zarzutów.

34-letni obywatel Ukrainy odpowie za 3 zabójstwa. Za popełnienie zbrodni grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego więzienia.

Pozostali są podejrzani o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodniach, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

podkom. Barbara Szczerba

film/foto podkom. Rafał Rutkowski