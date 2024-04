Policjanci nagrodzili 5-letniego superbohatera Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj W przedszkolu Samorządowym “Bajka” w Ciechocinku, odbyła się wczoraj wyjątkowa uroczystość. Policjanci nagrodzili małego bohatera, który uratował życie swojej babci. Piotruś odebrał prezenty i wielkie brawa za swoją odwagę.

Postawa 5-letniego Piotrusia to przykład jak postępować w sytuacjach podobnych do tej, która przydarzyła się jego babci. Chłopiec był z nią sam, kiedy kobieta nagle straciła przytomność i upadła. Nie spanikował jednak, tylko za pomocą aplikacji zadzwonił do swoich rodziców, którzy wezwali pogotowie ratunkowe. Z pewnością dzięki temu uratował zdrowie, a być może także życie swojej babci.

To dlatego policjanci postanowili nagrodzić jego postawę. Mundurowi przekazali małemu bohaterowi specjalny dyplom za jego wyjątkową odwagę i troskę. Piotruś otrzymał też policyjną maskotkę. Na koniec dumny przedszkolak odebrał gromkie brawa od całego przedszkola.

Gratulujemy Ci, Piotrusiu! Twoje wielkie serce i bohaterska postawa są dla nas wszystkich inspiracją!