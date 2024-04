Tymczasowy areszt dla sprawców zabójstwa Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Raciborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat podejrzanych o zabójstwo 45-latka. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Raciborzu sąd aresztował ich na 3 miesiące. Grozi im kara dożywotniego więzienia.

W piątek 5 kwietnia 2024 r. około godziny 9.00 dyżurny raciborskiej komendy odebrał zgłoszenie, że w Chałupkach na granicy z Czechami ujawniono zwłoki. Natychmiast wysłano tam patrol z komisariatu z Krzyżanowic. Okazało się, że jest to ciało 45-letniego mieszkańca gminy Krzyżanowice.

Na miejscu do późnych godzin popołudniowych pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Początkowo zdarzenie mogło wyglądać na nieszczęśliwy wypadek bądź samobójstwo, ale szereg czynności wykonanych przez śledczych i poczynione ustalenia potwierdziły, że było to zabójstwo. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyźni w czwartek około godziny 20.00 wracali pieszo od strony Republiki Czeskiej w stronę RP, a gdy byli na środku mostu wywiązała się między nimi awantura. Sprawcy chwycili 45-latka i przerzucili go przez barierę mostu, po czym oddalili się pieszo w stronę miejscowości Chałupki.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstwienie podejrzanym zarzutu zabójstwa. Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyzn na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / sc)

