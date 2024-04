Urocze podziękowania dla policjantów Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach wpłynęły urocze podziękowania w formie ilustracji od dziecka, któremu policjanci odnaleźli skradziony rower. St.post. Krystian Ziółczyk i Dawid Rżanek szybko dotarli do amatora cudzego mienia a odzyskany rowerek dziecięcy zwrócili mamie i jej pociechom.

W piątek, 5 kwietnia 2024 roku około godziny 14.30 policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z koluszkowskiej komendy zostali wezwani w rejon supermarketu w związku z kradzieżą rowerka dziecięcego. Jak się okazało mama z dziećmi na kilka minut zostawiła rowerek pod płotem aby przez chwilę pospacerować z dziećmi. Kiedy wrócili jednośladu już nie było. Policjanci przejrzeli monitoring, na którym zauważyli mężczyznę wychodzącego ze sklepu, który wsiada do samochodu i podjeżdża bezpośrednio pod pozostawiony przy płocie rowerek. Następnie mężczyzna wkłada rowerek do bagażnika i odjeżdża.

Policjanci ustalili markę i numer rejestracyjny pojazdu, natychmiast dotarli do właściciela samochodu, który na widok mundurowych stwierdził, iż wie z jakiego powodu jest ich wizyta. Mężczyzna oddał rower dziecięcy, tłumacząc się tym, iż myślał że został on porzucony. Policjanci wręczyli mężczyźnie mandat a rower odwieźli do prawowitego właściciela. Mama z dziećmi bardzo się ucieszyła na widok odzyskanego jednośladu.

We wtorek, 9 kwietnia 2024 roku do siedziby komendy powiatowej w Koluszkach dzieci osobiście przyniosły pracę plastyczną, którą wykonały własnoręcznie. Na rysunku jest też dokładnie przedstawiony wizerunek interweniujących policjantów. Jest to największy dowód wdzięczności i wielka satysfakcja dla policjantów za tak wyrażone wielkie słowo ,,dziękujemy”.