Poznajcie Salmę – od dzisiaj oficjalnie zasili szeregi czworonożnych funkcjonariuszy koszalińskiej komendy Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Oto Salma, która wczoraj przeszła pozytywnie ostatnie egzaminy i otrzymała atestację w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Dzisiaj wraca do domu ze szkolenia razem ze swoim przewodnikiem, sierżantem sztabowym Dariuszem Bartoszkiem. Tym samym Salma dołączyła do grona czworonożnych funkcjonariuszy i Zespołu Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Posiadają wyjątkowe umiejętności, których ludziom brakuje, a które przydają się w policyjnej pracy. Są również doskonałymi partnerami dbającymi zawsze o bezpieczeństwo swojego przewodnika, tworząc z nim zgrany duet.

Salma to imię, które zostało jej nadane od małego szczeniaka i nie było zmieniane. Wszystkie imiona psów służbowych przyjętych do służby w 2023 roku zaczynają się na literę „S”, ta zasada obowiązuje w Policji od wielu lat, wszystkie imiona psów przyjętych w danym roku zaczynają się na taką samą, przypisaną do roku literę.

W Zespole Przewodników Psów Służbowych w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie służbę pełni obecnie czterech przewodników psów służbowych, którzy opiekują się pięcioma czworonożnymi funkcjonariuszami. Darek jest przewodnikiem i opiekuje się obecnie dwoma psami służbowymi patrolowo-tropiącymi „Piorunem” i „Salmą”, a całkiem niedawno wziął pod swój dach przechodzącego po 9 latach na emeryturę „Kazika”. W Zespole służy obecnie 5 psów. To psy patrolowo-tropiące, jeden dodatkowo wyszkolony jest do wyszukiwania zapachu materiałów pirotechnicznych oraz jeden do wyszukiwania zapachu środków odurzających. Obecnie w Sułkowicach pod okiem przewodnika szkoli się „Joker”, który jeszcze musi zaliczyć pozostałą część egzaminów, aby móc dołączyć do grona czworonożnych funkcjonariuszy.

Salma, to 1,5 roczny owczarek niemiecki. Została wyszkolona jako pies patrolowo-tropiący. Wczoraj przeszła pozytywnie ostatnie egzaminy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, otrzymała atestację i wraz ze swoim przewodnikiem dzisiaj wracają do domu. Na kursie bez problemu zaliczała wszystkie etapy i zdawała egzaminy. Rozpiera ją energia, a temperament nie pozwala jej usiedzieć w miejscu, chociaż bardzo się stara. Pod opieką swojego przewodnika Salma będzie brała udział w służbach patrolowych, zabezpieczeniach imprez masowych, jak również w tropieniu sprawców czynów zabronionych oraz w poszukiwaniach osób zaginionych.

Sierżant sztabowy Dariusz Bartoszek, to wyjątkowy przewodnik pełny pasji i miłości do zwierząt. Jego cierpliwość, poświęcenie i wzajemne zaufanie sprawia, że ze swoimi czworonożnymi partnerami tworzą idealny duet!

Darek życzymy Ci wielu lat wspaniałej współpracy i wielu sukcesów w służbie, a Salmie dużo zdrowia, ciekawych zadań, dobrych tropów, długich spacerów i zawsze takiej energii. Salma witamy w Policji!