Jechał na "czołówkę" z radiowozem Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj 40-latek kierujący BMW omal nie zderzył się czołowo z radiowozem. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas, wyprzedzając innego uczestnika ruchu drogowego. Policjanci jadąc zmuszeni byli do gwałtownego hamowania, by uniknąć zderzenia.

Wczoraj, 9 kwietnia w miejscowości Biała na drodze krajowej numer 63 kierujący BMW, 40-letni mieszkaniec Siedlec omal nie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym radiowozem. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas, wyprzedzając innego uczestnika ruchu drogowego bez upewnienia się czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu. Policjanci jadąc nieoznakowanym radiowozem z videorejestratorem zmuszeni byli do gwałtownego hamowania, by uniknąć zderzenia. Następnie stróże prawa włączyli sygnały świetlne i zatrzymali sprawcę wykroczenia.

Mundurowi ukarali 40-latka za popełnione wykroczenie mandatem karnym w wysokości 1000 złotych. Mężczyzna otrzymał także 8 punktów karnych.

Przypominamy, że przed wykonywaniem manewrów na drodze należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy nie stworzymy zagrożenia bezpieczeństwa.

Pamiętajmy o zasadach, których należy przestrzegać w trakcie wyprzedzania:

upewnij się, czy masz odpowiednią widoczność i miejsce do wyprzedzania w taki sposób, aby nie utrudnić nikomu ruchu;

upewnij się, czy kierujący, który jedzie za Tobą, nie rozpoczął już manewru wyprzedzania;

ustaw lusterka tak, aby umożliwiły Ci obserwację otoczenia wokół pojazdu.

( KWP w Lublinie / kc)