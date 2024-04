Chroń hasło i login do banku!

Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj

„Pamiętaj, jeżeli dzwonią do Ciebie z propozycją kredytu lub pożyczki, zawsze możesz się nie zgodzić. Ale jeżeli pan lub pani z banku poprosi Cię o PIN do Twojej karty albo o zainstalowanie czegoś w Twoim telefonie, to nie z Tobą takie numery. Ty już wiesz, że nie udostępniasz nikomu swoich danych ani telefonu, tak jak kluczy do swojego mieszkania. Nikomu obcemu nigdy nie daj się nabrać metodą na inkasenta, policjanta czy też na pracownika banku” – przestrzega Jerzy Kryszak.