Kryminalni zatrzymali obcokrajowca z dużą ilością fałszywych banknotów euro i dolarów

Data publikacji 10.04.2024

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 36-latka, który miał przy sobie fałszywe pieniądze. W wyniku intensywnych działań i wnikliwej analizy posiadanych informacji kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny, który mógł mieć podrobione banknoty. Typowania policjantów okazały się trafne. W nocy 8 kwietnia operacyjni zatrzymali na odcinku autostrady A1 kierującego audi, u którego znaleźli i zabezpieczyli 229 sztuk banknotów o nominalne 200 euro o wartości blisko 46 tysięcy euro oraz 2 banknoty stu dolarowe. Wszystkie te banknoty noszą ślady podrobienia. Obywatel Armenii został zatrzymany, a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony na parkingu policyjnym. Wczoraj obcokrajowiec został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut przewożenia w celu puszczenia w obieg fałszywych pieniędzy. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za przewożenie i puszczenie w obieg sfałszowanych banknotów polskie prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.