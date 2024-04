Już po raz drugi zapraszamy na dzień otwarty służby kontrterrorystycznej Powrót Drukuj Marzy Ci się praca w policyjnych służbach kontrterrorystycznych? Chciałbyś się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak wygląda codzienność policyjnych specjalsów? Nic prostszego – zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej! Kiedy i gdzie? 22 maja na terenie warszawskiego lotniska Bemowo. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji – pokazy statyczne pojazdów służbowych, śmigłowców oraz – UWAGA! – pokaz dynamicznego zatrzymania pojazdu! Nie może Cię tu zabraknąć!

Dla odwiedzających zaprezentowane zostanie wyposażenie specjalne m.in.: wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działań bojowych w terenie leśnym i zurbanizowanym, sprzęt wysokościowy, sprzęt do prowadzenia działań bojowych w środowisku wodnym, wyposażenie i sprzęt do realizacji działań bojowych w środowisku skażonym. Będzie można również zobaczyć broń, która jest wykorzystywana w realnych działaniach bojowych. Dodatkową atrakcją będzie pokaz dynamicznego zatrzymania pojazdu. Impreza odbędzie się 22 maja br. (środa), w godzinach 12:00-15:00 na lotnisku Bemowo (wjazd od ul. Radiowej).

Osoby zainteresowane służbą w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” uzyskają informacje o możliwości zatrudnienia oraz o warunkach przyjęć. To doskonała okazja, aby porozmawiać z operatorami jednostki kontrterrorystycznej o charakterze ich pracy, systemie wynagrodzeń, możliwościach rozwoju, jak również zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom do służby.

A na przedsmak tego, czego możesz się spodziewać znajdziesz na stornie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami!!! Do zobaczenia 22 maja!!!