Dolnośląscy policjanci ruchu drogowego eskortowali kierującego, by skrócić czas dojazdu do szpitala Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj W niedzielny poranek policjanci wydziału ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd, który poruszał się z dużą prędkością ulicami miasta. Okazało się, że pośpiech kierowcy spowodowany był obawą o zdrowie i życie partnerki, którą wiózł na fotelu pasażera do szpitala. Policjanci widząc stan kobiety, postanowili użyć pojazdu uprzywilejowanego, by pomóc szybko i sprawnie dostać się do placówki medycznej.

Początek służby jednego z patroli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie różnił się od pozostałych dni. Jak za każdym razem rozpoczęli dzień od odprawy, gdzie dowiedzieli się jakie przydzielono im zadania do realizacji, pobrali niezbędny sprzęt i wyruszyli w drogę. Kontrolując prędkość kierujących ulicami Wrocławia dbali o ich bezpieczeństwo, początkowo nic nie wskazywało, że tego dnia przyczynią się do ratowania ludzkiego życia.

Jednak około godziny 8.00, kiedy policjanci ruchu drogowego przemieścili się na ulicę Wyścigową, zauważyli pojazd marki Ford, którego kierowca poruszał się bardzo dynamicznie i dość szybko. Wtedy zapadła decyzja o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej.

Zdenerwowany kierujący od razu poinformował mundurowych, że wiezie swoją partnerkę do szpitala. Kobieta miała wyraźne problemy ze zdrowiem, podczas podróży straciła przytomność, a kiedy ją odzyskała, nie było z nią logicznego kontaktu. Mężczyzna obawiał się, czy zdąży dojechać na czas do szpitala.

Policjanci asp. Katarzyna Paździor i sierż. Jarosław Paziuk nie zastanawiając się ani chwili podjęli decyzję o pilotażu kierującego do placówki medycznej. Zgłosili nagłe czynności dyżurnemu i sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie, poprowadzili pilotowane auto do szpitala, gdzie młoda kobieta natychmiast otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Wszyscy jako policjanci jesteśmy zgodni, że taka postawa to nasz obowiązek i codzienna służba. Jednakże podziękowania dla Policji ze strony osób, które potrzebowały tej pomocy, zawsze dla policjantów są dodatkową motywacją do dalszej pracy i jeszcze większej ofiarności.