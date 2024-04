Podejrzani o kradzieże katalizatorów w rękach policjantów Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj 32 zarzuty kradzieży katalizatorów usłyszeli trzej obcokrajowcy, zatrzymani przez olsztyńskich i elbląskich policjantów. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Jeden z nich miał przy sobie sfałszowane dokumenty stwierdzające tożsamość. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie.

Policjanci z Warmii i Mazur w ostatnim czasie informowani byli o kradzieżach katalizatorów. Najczęściej kradziono je z pojazdów zaparkowanych na terenie Olsztyna oraz Elbląga. Sprawcy działali szybko i pod osłoną nocy. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko wykrycia i zatrzymania. Nie udało im się to. Skrupulatna praca policjantów kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy wsparciu policjantów z Elbląga doprowadziła do ustalenia 3 osób, które mogą mieć związek z tą sprawą.

W niedzielę, 07.04.2024 r., policjanci postanowili zweryfikować swoje ustalenia. Na jednym z osiedli w Elblągu zauważyli podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy interesowali się zaparkowanymi na osiedlu samochodami. Funkcjonariusze zatrzymali ich na jednej ze stacji benzynowych. Po zatrzymaniu okazało się, skąd takie zachowanie zatrzymanych. Niedaleko miejsca, w którym zostali zauważeni, policjanci znaleźli 3 wycięte katalizatory, dobrze ukryte i czekające tylko na zabranie.

Zatrzymani to obcokrajowcy w wieku od 25 do 33 lat. Usłyszeli zarzuty kradzieży 32 katalizatorów. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami śledczych, działali w marcu i kwietniu br. Straty oszacowane zostały na blisko 200 tys. zł.

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Okazało się też, że jeden z zatrzymanych miał przy sobie podrobione dokumenty, które miały potwierdzać jego fałszywą, przybraną tożsamość. Służby sprawdzają, czy on i reszta podejrzanych przebywali w Polsce legalnie.

Śledczy nie ukrywają, że postępowanie przeciwko trójce podejrzanych ma charakter rozwojowy.

( KWP w Olsztynie / mw)

"Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem „Komenda Miejska Policji w Olsztynie”. Naganie przedstawia plicjantów prowadzących zatrzymanych meżczyzn."