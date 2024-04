Okradali naczepy pojazdów ciężarowych... w czasie jazdy! Dolnośląscy policjanci zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci zatrzymali 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się włamaniami do części ładunkowej pojazdów ciężarowych i kradzieżą przewożonych towarów. Sposób działania sprawców był o tyle nietypowy, że okradali oni naczepy w czasie jazdy! W toku prowadzonych ustaleń okazało się, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat na terenie Polski doszło do kilkudziesięciu podobnych przestępstw, dlatego obecne działania funkcjonariuszy z dolnośląskiej KWP prowadzone pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, mają na celu ustalenie, czy były one popełniane przez tę samą grupę mężczyzn.

W ostatnim czasie dolnośląscy policjanci realizowali czynności w ramach rozpracowania grupy przestępczej zajmującej się okradaniem pojazdów ciężarowych z towaru przewożonego w naczepach. Ten nietypowy przestępczy proceder był bardzo ryzykowny i niebezpieczny. Okazało się bowiem, że pod osłoną nocy, do pojazdu ciężarowego poruszającego się trasą szybkiego ruchu, podjeżdżał samochód osobowy. Jego kierowca wyłączał światła mijania, a następnie zbliżał się maksymalnie do tylnej części naczepy, by zostać poza polem widzenia kierującego ciężarówką, i wówczas do działania wkraczali włamywacze.

To niezwykle ryzykowne zachowanie zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą się na jednej z naczep. Na nagraniu widać, jak jeden z mężczyzn w trakcie jazdy wydostaje się z wnętrza samochodu przez otwarte okno, po czym wchodzi na pokrywę silnika.

Gdy auto zbliża się do pojazdu ciężarowego, sprawca zrywa zabezpieczenie plandeki, a następnie dostaje się do wnętrza naczepy. Mrożące krew w żyłach nagranie przedstawia również, jak mężczyzna opuszcza część ładunkową w podobny sposób, bowiem wychodzi podczas jazdy z naczepy, wskakuje na pokrywę silnika osobówki znajdującej się tuż za ciężarówką, po czym przez otwarte okno dostaje się do wnętrza. Wszystko dzieje się przy asekuracji drugiego z mężczyzn, poruszającego się tym samym pojazdem osobowym.

Ten nietypowy sposób działania przestępców sprawiał, że najczęściej nie byli oni zauważani przez kierujących zestawem pojazdów przewożących różny towar, często na zlecenie firm kurierskich. Dopiero po dotarciu do wyznaczonego celu okazywało się, że podczas jazdy z części ładunkowej zniknęła część artykułów.

Ostatnie z takich przestępstw miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego. Wówczas niepokojące zachowanie samochodu marki BMW, jadącego za pojazdem ciężarowym z naczepą, zostało zauważone przez kierującego, który nie znając zamiarów osób znajdujących się w bmw, powiadomił o zaobserwowanej sytuacji policjantów. Na miejsce szybko zostali skierowani funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sycowie. Mundurowi zlokalizowali wskazane w zgłoszeniu auto na drodze ekspresowej S8 i zatrzymali je do kontroli. Wewnątrz znajdowało się trzech mężczyzn, obywateli Ukrainy. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, iż mogli to być sprawcy zgłoszonego usiłowania włamania i kradzieży, osoby te zostały zatrzymane, a następnie dokładnie sprawdzono pojazd, którym się poruszali. Policjanci wewnątrz ujawnili różnego rodzaju narzędzia mogące służyć do pokonywana zabezpieczeń. Wtedy też do działań włączyli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Kolejne czynności procesowe realizowane przez mundurowych z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej doprowadziły ich do mieszkań zajmowanych przez zatrzymanych mężczyzn m.in. we Wrocławiu i w Warszawie. Tam w drodze przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilka telefonów oraz różnego rodzaju narzędzia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również takie, które mogły być wykorzystywane podczas analogicznych przestępczych działań na terenie Polski.

Aktualnie policjanci nadal prowadzą intensywne czynności, mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego, dającego odpowiedź, czy zatrzymani mężczyźni brali udział również w innych, podobnych przestępstwach oraz ustalenie i ewentualne zatrzymanie kolejnych osób mogących brać udział w niniejszym przestępczym procederze.

Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dotychczas zebrany materiał dowodowy oraz czynności wykonane pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, dały podstawy do zastosowania przez sąd wobec trzech obywateli Ukrainy środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.