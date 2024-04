Ogłoszony alarm dla całej jednostki został szybko odwołany, a wszystko dzięki zastępcy naczelnika wałbrzyskiego pierwszego komisariatu

Data publikacji 11.04.2024

Wałbrzyscy policjanci poszukiwali późnym wieczorem schorowanego 80-latka, który nie informując pracowników o swoich planach, oddalił się z placówki pomocowej przy ul. Ogrodowej. Bezpośrednio po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu, ogłoszono alarm dla całego stanu etatowego pierwszego komisariatu. Zanim jednak na dobre funkcjonariusze rozpoczęli akcję poszukiwawczą, został on odwołany. A wszystko dzięki czujności st. asp. Grzegorza Majewskiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Wałbrzychu, który przed godziną 20:00, jadąc w tym momencie na alarm do jednostki, zauważył przy jednym ze skrzyżowań Starego Zdroju seniora, który wizerunkiem pasował do przekazanego mu chwilę wcześniej rysopisu.