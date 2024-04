27-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami

Data publikacji 11.04.2024

Decyzją prokuratora 27-latek zobligowany został do stawiennictwa w jaworskiej komendzie raz w tygodniu. Dodatkowo ma orzeczony nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz kontaktowania się z rodzicami oraz zakaz zbliżania się do nich na odległość 50 metrów. To środki zapobiegawcze zastosowane wobec mieszkańca powiatu jaworskiego podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodzicami.