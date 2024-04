Pościg za nietrzeźwym Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Kara do 15 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ucieczki dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. 46 -letni mieszkaniec gminy Chrzanów zignorował polecenie wyjścia z samochodu po tym jak urządzenie do badania trzeźwości wskazało obecność alkoholu w jego organizmie. W momencie, gdy policjant chciał przechwycić kierowcę, ten dodał gazu i gwałtownie ruszył z miejsca potrącając funkcjonariusza. Kontynuując ucieczkę kierujący popełnił również szereg wykroczeń.

9 kwietnia br. , około 5.00 na ul. Szpitalnej w Chrzanowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przeprowadzali kontrolę trzeźwości. Gdy zatrzymali 46-letniego kierowcę audi, badanie wykazało obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. Funkcjonariusz polecił mężczyźnie aby ten wysiadł z samochodu, jednak 46-atek nie reagował na polecenia. Gwałtownie dodał gazu i ruszył z miejsca potrącając mundurowego.

O zdarzeniu natychmiast został powiadomiony dyżurny jednostki. Policjanci podjęli pościg za kierowcą audi. W trakcie ucieczki 46-latek łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego, m.in. jechał chodnikiem. Na uszkodzonych oponach przejechał kilka kilometrów, aby na drodze wewnętrznej, przy akwenie Chechło zatrzymać swój pojazd.

Podczas wykonywanych czynności okazało się, że kierowca audi ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. Urządzenie do badania trzeźwości wskazało blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a także została mu pobrana krew na oznaczenie środków niedozwolonych w organizmie. 10 kwietnia br. w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie usłyszał zarzuty m.in. kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w trakcie obowiązującego zakazu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz ucieczki, a także czynnej napaści na funkcjonariusza będąc uprzednio skazanym wyrokiem. Po wyjściu z Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie podejrzany został doprowadzony do sądu, gdzie na rozprawie sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwa w recydywie mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.