Wybił szybę w komendzie - teraz odpowie przed sądem Data publikacji 11.04.2024 Mieszkaniec Moniek wybił szybę w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Ten czyn nie pozostał bezkarny. Mundurowi szybko ustalili, kto za tym stoi. 31-latek teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

Wczoraj, 10 kwietnia w nocy nietrzeźwy mieszkaniec Moniek wracający do domu rzucił szklaną butelką w kierunku budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Trafil w szybę okna świetlicy, którą wybił i uciekł. Całe zdarzenie nagrała kamera monitoringu. Nagranie to pozwoliło funkcjonariuszom ustalić wygląd sprawcy. Już w południe wpadł w ręce policjantów patrolujących ulice w Mońkach. Był zaskoczony i nie spodziewał się, że jego czyn "wyjdzie na jaw". Okazało się, że to 31- letni mieszkaniec Moniek, który za swój czyn odpowie teraz przed sądem.

Za zniszczenie mienia grozi mu teraz kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.