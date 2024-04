Blisko 5 lat spędzi za kratami Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Białostoccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był do odbycia kary blisko 5 lat pozbawienia wolności. 37-latek poszukiwany był trzema listami gończymi za oszustwa na terenie kraju. Przed wymiarem sprawiedliwości blisko 2 lata ukrywał się za granicą.

W ręce kryminalnych z białostockiej komendy wpadł 37-letni poszukiwany. Mundurowi uzyskali informację, że mężczyzna, który ukrywał się blisko 2 lata w Niemczech przed organami ścigania wraca do kraju. Został zatrzymany w centrum miasta, gdy po podróży z zagranicy, z całym dobytkiem wrócił do Białegostoku. Okazało się, że 37-latek poszukiwany był przez sąd trzema listami gończymi. Ma do odbycia karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, jakich się dopuścił na terenie Polski.

Mężczyzna poszukiwany był również do ustalenia miejsca pobytu do kolejnych spraw w związku z oszustwem, niezatrzymaniem się do kontroli i groźbami karalnymi. Białostoczanin nie krył zdziwienia, gdy chwilę po wejściu na klatkę schodową na swojej drodze spotkał mundurowych.

37-latek trafił do policyjnego aresztu, a po spędzonej nocy za kraty więzienia.