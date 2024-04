Reagujmy na brak kultury na drodze, a kierowcy naruszający przepisy poniosą konsekwencje Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Kierujący samochodem marki Cupra, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wyprzedził inny pojazd i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Jadąc dalej, na skrzyżowaniu, podczas zmiany pasa ruchu, popełnił kolejne wykroczenie tj. przekroczył pojedynczą linię ciągłą. To niebezpieczne zachowanie zarejestrowane kamerką samochodową wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Kierowcy grozi teraz wysoka grzywna.

Do zdarzenia doszło w połowie marca (14.03.24) w Toruniu na Szosie Lubickiej. Tam kierujący samochodem marki Cupra, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wyprzedził inny pojazd i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu po pasach. Tylko dzięki czujności innego kierowcy nie doszło do tragedii. Ostrzegł on przechodzącego przez przejście sygnałem dźwiękowym. Niewiele brakowało, a prawidłowo idący pieszy zostałby potrącony. Ten sam kierowca, na następnym skrzyżowaniu, podczas zmiany pasa ruchu, popełnił kolejne wykroczenie tj. przekroczył pojedynczą linię ciągłą.

To niebezpieczne zachowanie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu zachowanie kierującego cuprą to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, o właściwym zachowaniu podczas zbliżania się do przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Nie wolno wyprzedzać innych pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi oraz omijać innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa. Są to wykroczenia, które często skutkują poważnymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie przypominamy pieszym o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z przejść. Ciemne ubranie, kaptur na głowie, słuchawki w uszach czy korzystanie z telefonu komórkowego to elementy, które zmniejszają naszą uwagę i czujność, a w rezultacie mogą doprowadzić do tragedii.

( KWP w Bydgoszczy / kc)