Próbując sprzedać kradzione narzędzia natrafił na ich właściciela Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który oferował do sprzedaży utracone w wyniku włamania elektronarzędzia. Informacja o próbie pozbycia się trefnych przedmiotów dotarła również do samego pokrzywdzonego, który umówił się z pseudo sprzedawcą, a o całej sprawie powiadomił miejscowych policjantów.

Do niecodziennej interwencji zakończonej zatrzymaniem mężczyzny podejrzewanego o kradzież z włamaniem do piwnicy doszło w miniony wtorek, 9 kwietnia na terenie Starogardu Gdańskiego. Pewien mieszkaniec Kociewia, który zgłosił policjantom włamanie i kradzież swoich elektronarzędzi, dotarł do mężczyzny oferującego do sprzedaży przedmioty utracone w wyniku wspomnianego przestępstwa. Wartość poniesionych strat oszacowana została na kwotę blisko 5 tys. złotych. Pokrzywdzony umówił się na spotkanie z pseudo sprzedawcą, a o całej sprawie natychmiast powiadomił dyżurnego starogardzkiej komendy.

Interweniujący w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa 37-latka i doprowadzili go do swojej jednostki. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem. Mundurowi odzyskali również utracone w wyniku tego przestępstwa narzędzia i zwrócili je właścicielowi. Co więcej, po sprawdzeniu podejrzanego w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany przez miejscową prokuraturę w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Mężczyzna stanie teraz przed sądem, gdzie odpowie za swój czyn. Za włamanie kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.

Mundurowi apelują o czujność oraz zgłaszanie wszystkich podejrzanych zachowań.

Aby utrudnić przestępcom działanie, warto rozważyć montaż drzwi antywłamaniowych o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Należy również pamiętać o solidnych zamkach patentowych z atestami, które zapewnią odpowiednią jakość zabezpieczenia. Dobrym uzupełnieniem zabezpieczenia domu mogą być również rolety antywłamaniowe oraz okratowanie okien piwnicznych, szczególnie tych z tyłu domu. Zadbajmy także o dobre oświetlenie wokół domu połączone z czujnikami ruchu, które może odstraszyć włamywaczy. Dobrym rozwiązaniem jest także monitoring wizyjny, który umożliwi stały oraz zdalny podgląd na to, co dzieje się wokół Twojego mieszkania. Nic nie zastąpi dobrego kontaktu z sąsiadami, którzy mogą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkaniem podczas naszej nieobecności.

Pamiętajmy również, aby nie pozostawiać znaków, które mogą przyciągnąć uwagę włamywaczy, jak np. puste kartony po drogich urządzeniach. Nie zostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak pod wycieraczką czy w przedpokoju. Pamiętaj, żeby przed wyjściem zawsze zamykać wszystkie okna i drzwi balkonowe.

Małe niedopatrzenia mogą skutkować dużymi stratami. Bezpieczeństwo Twojego mieszkania zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od świadomości i odpowiednich działań prewencyjnych.