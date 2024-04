Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego listem gończym za kradzież z włamaniem Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj 31-latek skazany na ponad 3 lata pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem ukrywał się w jednej z kamienic przy ul. Lubartowskiej. Na widok policjantów próbował uciec przez okno na dach, jednak został szybko zatrzymany. Działania poszukiwawcze prowadzili lubelscy „łowcy głów” oraz policjanci z VI komisariatu.

Ustaleniem miejsca pobytu skazanego 31-latka zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz komisariatu VI. Okazało się, że ukrywa się w jednej z kamienic przy ul. Lubartowskiej. Przed zatrzymaniem próbował uciec przez okno na dach, jednak został szybko ujęty przez funkcjonariuszy.

Mężczyzna był już karany za kradzież do samochodu, za co obył karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia w 2022 roku włamał się do stolarni, za co został skazany na ponad 3 lata więzienia. Po wyroku ukrywał się przed organami ścigania.

( KWP w Lublinie / kc)