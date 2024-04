Oszuści wyłudzili sprzęt od operatora sieci komórkowej o wartości blisko 50 tys. zł

Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj

Dwóch mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu po tym, gdy zatrzymali ich policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą gdyńskiej komendy w związku z wyłudzeniem blisko 50 tys. zł. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa oraz wyłudzenia tożsamości. Decyzją sądu wobec mężczyzn został zastosowany dozór policyjny. Grozi im do 8 lat więzienia.